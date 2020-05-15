إسلام حافظ عن شخصية "المعتصم" في الاختيار: كمين الفرافرة أصعب مشهد (حوار)

استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة خلال مشاهد معدودة ظهر فيها، وتمكن بسلاسة من إيصال المشاهدين إلى ذروة احتقار الإرهابيين المتسللين بين المواطنين بوجوه لا تعبر عن حقيقتهم ويؤذون في الخفاء أقرب الناس إليهم.

جسد الفنان والسيناريست إسلام حافظ، في مسلسل الاختيار شخصية "المعتصم"، الشاب المعتدل الذي نجح تنظيم الإخوان في جذبه إلى صفوفهم، ومنه تحول إلى تكفيري أطلق على نفسه "أبو سعد الجنوبي"، والذي قتل أحد أبناء قريته وتلميذه في كمين الفرافرة.

يروي إسلام حافظ في حواره لـ"الوطن"، كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار وكيفية استعداده للشخصية، أبرز كواليس التصوير، وإلي نص الحوار:

في البداية.. كيف جاءت مشاركتك في مسلسل الاختيار؟

ترشيحي للمشاركة في العمل جاء من خلال مخرج العمل بيتير ميمي، والمؤلف باهر دويدار، ووافقت لأنني أعلم جيدا قيمة العمل معهم.

ويعد مسلسل "الاختيار"، العمل الثالث لي مع المؤلف باهر دويدار، والثاني مع بيتير ميمي.

حدثنا عن استعداداتك لشخصية "المعتصم"؟

فور أن قرأت السيناريو أعجبت بدوري في العمل، واستعددت جيدا له بقراءة السياريو أكثر من مرة، ودارسة الشخصيات المشابهة للمعتصم، لفك تشابكاتها حتى تظهر للجمهور بشكل واقعي.

شخصية "المعتصم"، في الاختيار مستوحاه وليست موجودة بعينها في الواقع، وإنما تمثل بالفعل شخصيات إخوانية كثيرة كانت موجودة في تلك الفترة.

ما أصعب المشاهد التي مرت عليك خلال التصوير؟

جميع مشاهد العمل صعبة، وكانت بحاجة إلى مجهود، ولكن الأصعب كان في تجسيد حادث كمين الفرافرة، فاستغرق تصويره فترة طويلة حتى يظهر بشكل أشبه للواقعي، بالإضافة إلى الحلقات الأخيرة التي احتاجت الكثير من مشاهد الأكشن، وتدربنا عليها لفترة بواسطة متخصصين.

انتشرت تعليقات على مواقع السوشيال ميديا عن دورك بـ "الاختيار".. هل تابعتها؟ وما تعليقك عليها؟

نعم تابعت تعليقات السوشيال ميديا، وتفاجأت بها ولم أكن أتوقع أن تنال الشخصية استحسان هذا الكم من المشاهدين، فهي كرم من الله وتعويضا منه عن الجهد الذي بذلته في العمل، والحمد لله أشعر أن تعبي لم يذهب هباء.

إحكي لنا عن كواليس العمل مع الفنانين أمير كرارة وأحمد العوضي؟

استمتعت كثيرا بالعمل معهما، أمير كرارة فنان من طراز فريد يحترم ويقدر الجميع، ويتهم بعمله ويعرف قيمته جيدا، ويساعد الجميع خلال التصوير.

كذلك سعيد جدا بالنجاح الذي حققه الفنان أحمد العوضي، والدور الذي يقوم به، فهو بذل مجهودا كبيرا وغير عادي في ذلك العمل، ومن المؤكد أنه سيكون نقلة في حياته الفنية.

أخبرنا عن أكثر الموقف التي لا تنساها خلال التصوير؟

التصوير كان به العديد من المواقف الجميلة مع الزملاء خلال التصوير، لكن من أكثر المواقف المضحكة والتي لا أنساها، خلال تصويري أحد المشاهد مع الفنان أمير كرارة، كنت ممسكا بالسلاح ومندمج جدا خلال التصوير، حتى انزلقت ووقعت على رأسي، وكان من المواقف الكوميدية الجميلة.

ماذا عن شعورك خلال المشاركة في مسلسل الاختيار؟

أشعر بالفخر والحماس بمشاركتي في هذا العمل الوطني، فهو يوضح للجمهور حكايات عن أبطال ضحوا بأرواحهم فداءً لمصر، وذلك الذي دفعني أفضل المشاركة في "الاختيار" عن الكثير من الأعمال الدرامية والتي ستعرض في شهر رمضان 2020.

ما هي الأعمال المقبلة التي تعمل عليها؟

بعد انتهاء تصوير "الاختيار"، سأستكمل مسلسل "خالد بن الوليد، سيف الله المسلول"، وهو من تأليفي، وبدأنا تصوير بعد الحلقات قبل شهر رمضان، وسيتم استئنافه بعد انتهاء الشهر الكريم، ولم يحدد موعد عرضه حتى الآن.