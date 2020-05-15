رمضان عبدالمعز عن مشاركته في "الاختيار": كانت محاضرة وليست مشهدا في مسلسل

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن ظهوره في مسلسل "الاختيار" كان ظهورا استثنائيا، ويغبط نفسه بإكرام الله له بالذهاب لمصنع الرجال وعرين الأبطال في القوات المسلحة: "مروحتش علشان مشهد في المسلسل فقط، ولكنها كانت محاضرة".

وأضاف "عبدالمعز"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وبعد إلقائه لخطبته طلب من قائد المجموعة التقاط صورة مع الحاضرين: "أنا كنت رايح أديهم محاضرة، وطلبت إني أتصور مع هؤلاء الجنود البواسل"، موضحا أنه وفي طريقه إلى مدرسة الصاعقة فوجئ بوجود المخرج بيتر ميمي للعمل: "قولت هتعامل معاه إزاي، وبصراحة بوجه له كل الشكر والتقدير، إنسان غاية في الاحترام والحرفية والمهنية".

وأكد أنه لا يجوز لأحد أن يحكم على أي بشر بكونه "كافر" وفي حال الحكم على شخص بكونه كافرا يلزمه معرفه نيته وقصده: "مفيش حد يقدر يوصل للقلوب حتى النبي شخصيا"، مشيرا إلى أن فتاوى ابن تيمية قد حلت الكثير من المشكلات في منازل المسلمين بما أفتى به طوال حياته، فيما يستند الإرهابيين إلى بعض الفتاوى التي يقومون خلالها بلي عنق النص واجتزائه: "بياخدوا منهم اللي بيخدم هواهم".