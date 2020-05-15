فيديو.. أحمد فلوكس يكشف لـ"الوطن" كواليس مقطع التعدي على فرد أمن

كشف الفنان أحمد فلوكس كواليس مقطع اعتدائه على فرد أمن داخل منتجع سكني بمدينة الشيخ زايد، الذي لاقى تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقال فلوكس، لـ "الوطن"، إن هذا الفيديو تم تسريبه من شركة الأمن اجتزأ الواقعة ولم يرصد الاعتداء على سيارتي بالشوم، ومنعي من دخول المنتجع، لافتا إلى أنه اتصل بشرطة النجدة عبر الهاتف، وأبلغ عن سيدة تقيم بنفس المنتجع، ولم يوضح فلوكس علاقة تلك السيدة بالواقعة وقال إنه سيكشف عن الأمر في وقت لاحق.

وتوعد فلوكس من نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أنه تجاوز في حقه، ونشر شيئا خاصا للعامة، مؤكدا أنه يتواجد الآن في قسم شرطة الشيخ زايد، لإتمام الإجراءات القانونية في بلاغه عن الواقعة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو للفنان أحمد فلوكس، وهو يعتدي على فرد أمن في مدينة الشيخ زايد.

ويظهر في الفيديو فلوكس وهو يخرج من سيارته، ويقوم بالاعتداء على فرد الأمن ثم يعود لسيارته مرة أخرى.