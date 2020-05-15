بعد طرح شقق جنة ودار وسكن مصر..طرق دفع أقساط التمويل العقاري بالموبايل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التسيجل الإلكتروني لحجز 1061 وحدة سكنية بالطابقين (الأرضي - الأخير) بمشروع "دار مصر"، في 5 مدن جديدة هي "15 مايو - السادات - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة"، كما فتحت باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق).

كما فتحت باب الحجز لعدد 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

وتستعرض "الوطن" طرق سداد أقساط التمويل العقاري من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية، على النحو التالي:

خطوات سداد أقساط التمويل العقاري عن طريق الموبايل

يمكنك سداد الأقساط عن طريق الكارت المدفوع مقدمًا من أي ماكينة صراف آلي.

أو استخدام تطبيق محفظة البنك على الموبايل، ويمنك التسديد بها من خلال الخطوات الآتية:

1. حمل تطبيق محفظة البنك التابع له على هاتفك المحمول.

2. يرسل البنك شهريًا طلب تحصيل القسط على تطبيق الهاتف المحمول الخاصة بك في التاريخ المقرر السداد به.

3. يراجع المواطن بيانات القسط، وبعد التأكد من صحة المعلومات يتم الموافقة على السداد من خلال إدخال الرقم التعريفي الشخصي الخاص بمحفظتك.

4. تصلك بعد ذلك رسالة تفيد بتأكيد المعاملة، والتي يمكنك استخدامها كإيصال لضمان حقك.

وحال كان العميل لا يملك محفظة، يمكن التوجه لأحد البنوك المانحة للتمويل لإصدار الكارت المدفوع مقدمًا أو فتح المحفظة على خط التليفون المسجل باسمك في شركة المحمول عن طريق بطاقة الرقم القومي.

ويمكنك الحصول على هذه الخدمة في بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والتجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان.

ويتم تقديم خدمة السداد الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري مجانًا دون أي مقابل مادي حيث لن يتحمل العميل أي أعباء إضافية عند استخدام تلك المنظومة، إضافة إلى أنّ الخدمة تعمل على محافظ الهاتف المحمول العاملة بالسوق المصري.

اقرأ أيضًا: مقارنة بين وحدات دار وسكن مصر وجنة المعروضة حاليا