الطيران المدني : عودة 12 ألف مصري عالق على 70 رحلة طيران

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن الجسر الجوي الذي نظمته الوزارة من خلال الشركة الوطنية القابضه « مصر للطيران و إيركايرو » يواصل رحلاته بانتظام حتى الأن، ومستمر في العمل حتى عودة أخر مصري عالق بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت المصادر أن الجسر الجوى الإستثنائي، تمكن من إعادة حوالي 12 ألف مصري عالق من مختلف دول العالم وذلك على عبر 70 رحلة طيران سيرتهما الشركتين الي مختلف الدول والعواصم العربية والاوربيه والإفريقيه منذ أواخر أبريل الماضي .

وأوضحت المصادر، أن جميع رحلات العودة للجسر الجوي، تم توزيعها بين مطارات القاهرة ومرسي علم وسفنكس ، حيث تم استقبال المصريين العالقين وفحصهم طبيا فور هبوط الطائرات واجراء الفحوصات الطبية للتأكد من خلوهم من فيروس «كورونا» داخل صالات الوصول وقبل الخروج منها، لأماكن العزل للتاكد من خلوهم من العدوي.

واكدت المصادر، أن الوزارة على تواصل تام مع اللجنة المشكلة من مختلف الوزارات والخاصة باعادة المصريين العالقين بالخارج، مشيرة إلى أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، بدأت بالفعل تطبيق إجراءات احترازية داخل صالات السفر والوصول بمطارات الجمهورية ، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس «كورونا»، وتضمنت الإجراءات الاحترازية توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بالمطارات ، كذلك وضع لوحات إرشادية يجب علي المسافرين إتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية بالمطارات وضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر .