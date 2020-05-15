شفاء 10 حالات جديدة من مصابي كورونا بمستشفى العزل بالإسماعيلية 

تعافت 10 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، وعادوا إلى منازلهم ليصل إجمالي المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالإسماعيلية إلى 147 حالة حتى اليوم.

جاء ذلك، فيما تحسنت 5 حالات ليصل إلإجمالى إلى 146 حالة تم توزيعهم على العناية المتوسطة استعدادا لتوزيعهم على محافظاتهم ليصل إجمالى المتعافين إلى 293 حالة غادروا من المستشفى.

وأكد الدكتور علي حطب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية، أن عدد الحالات التى خرجت من المستشفى حتى الآن 293 حالة، وأن عدد من تم شفائهم وتعافوا تماما حتى الآن 147 حالة، فيما سجلت المستشفى 21 حالة وفاة حتى اليوم.

ويعد مستشفى أبو خليفة أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيلها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سرير عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقي 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

وتواصل مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي استقبال عدد كبير من حالات الإصابة، والتى تصل إلى أكثر من 60% من إجمالي المصابين بجميع المحافظات، ويتم التعامل مع الحالات المصابة بدقة وفحص أكثر من مرة، مع حجز الحالات حسب إصابتها ومنحها العلاج اللازم.