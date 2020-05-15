الأزهر يثمن جهود القوات المسلحة: حفظوا الأرض والعرض

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه تابع ما بذلته قواتنا المسلحة الباسلة من جهود مشكورة في مكافحة الإرهاب، بناءً على معلومات استخباراتية أفادت بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع في شمال سيناء.

وأضاف المرصد في بيان: "حيث قامت القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل سبعة أفرادٍ تكفريين، تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة، بينما تم القضاء على ستة آخرين أثناء محاولاتهم الهروب".

وقدم المرصد، تحية إجلال وإكبار لقواتنا المسلحة، في ظل هذه الجهود المبذولة، والبطولات المشهودة: "لا يألون جهدًا في حربهم ضد الإرهاب، بل يمضون في طريقهم المنشود، وغايتهم المرتقبة، باذلين أرواحهم وراحتهم؛ حفظًا للعِرْض والأرض".

وأكد مرصد الأزهر أن الجميع مسؤولون عن استقرار مصر وسلامة أمنها وأرضها، وأن المرصد بكل قوته يقف في خندقٍ واحدٍ مع مؤسسات الدولة المعنيَّة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، والشرطة المصرية في وجه هذا الإرهاب الغاشم بكل صوره وأشكاله، داعيًا الله تعالى أن يحفظ على مصر أمنها، وأن يعمَّ السلام والوئام أرجاء الدنيا.