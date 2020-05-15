الحلقة 22 من "لعبة النسيان".. دينا الشربيني في ورطة

تتواصل أحداث مسلسل لعبة النسيان للنجمة دينا الشربيني، فبعد المواجهة التي شهدتها الحلقة الماضية بين رقية والمصور حاتم الذي يسعي لابترازها، والصور التي بعثها إلى عائلة الشال، قام حاتم بمواجهة عمر وبلغه بتفاصيل علاقته مع رقية كي يتوقف عن دعمها وينقلب عليها.

ومن ناحية أخرى، شهدت الحلقة مواجهة بين رقية ويحي الشال، الذي يرقد على فراش المرض، واعترفت خلالها رقيه له بحبها الكبير لأبنه أمجد وأنها لم تخنه على الإطلاق، كما يعتقد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.