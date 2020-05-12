دينا الشربيني تبحث عن لغز صورتها مع باسل الزارو في "لعبة النسيان"

تتواصل أحداث مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني حيث شهدت الحلقة 19 المزيد من الأحداث الشيقة في رحلة "رقية" للبحث عن سر فقدانها الذاكرة.

وبدأت رقية رحلة للبحث عن حقيقة صورتها مع المصور الغامض الذي يطاردها ويجسد دوره باسل الزارو، وسألت رقيه طبيبتها النفسية عن حقيقة علاقتها بهذا الشخص ولكن الطبيبة أنكرت معرفتها رغم تأكيدها لرقية سابقا أنها تعرف عنها كل شيء.

وسعت رقية للتواصل مع الدكتور عبد السلام أحد عملاء شركة الشيال لتعرف منه حقيقة سفرها إلى الغردقة مع خالد "أحمد داود" للقائه ولكن الرجل أنكر ذلك.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.=