مفتي الجمهورية عن منع الاعتكاف بسبب كورونا: المعذور مأجور

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في المنزل، قائلا: "ينبغي علينا في كل رمضان وهذا العام بصفة خاصة أن نجعل العشر الأواخر من شهر رمضان بمثابة الارتقاء بهذا القلب الذي بين جنبيك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، فإن كنا قد قصرنا قبل ذلك فينبغي أن نتدارك وإن كنا قد أحسنا فنشكر الله لأن التوفيق كله من الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لأداء العبادات على الوجه الذي يرضه".

وأضاف علام، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نور النبي"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبلت العشر الأواخر من شهر رمضان شد مأزره وأحيا ليله، وأيقظ أهله، ولن يكن السلوك النبوي الشريف كما كان في العشرين يوما الماضية واليوم اختلف الأمر، "واليوم نحن في عهد جديد، مشددا على أن إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان يكون بتلاوة القرآن الكريم تلاوة في الليل ثم بعد ذلك علينا بالتهجد وصلاة التراويح ونخلص لله سبحانه وتعالى وألا نجزع لأننا حرمنا من الذهاب للمسجد الذي نعتكف فيه".

وشرح علام أن الاعتكاف من شروطه "المسجدية"، وهذا العام للظروف الاستثنائية حرمنا من ذلك، والمعذور مأجور، ومادام يوجد عذر كأننا اعتكفنا كما كان في السابق، ولو كانت هناك نية للاعتكاف هذا العام فالمؤمن يؤجر على نيته ونية المؤمن خير من عمله".

وشدد علام على أنه يجب علينا في العشر الأواخر من شهر رمضان أن نكثر من أعمال الخير من صلاة ونفقة وذكر لله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن بإخلاص وقلب خاشع لله سبحانه وتعالى.