محافظ البحيرة: توريد 233680 طن قمح بصوامع وشون المحافظة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توريد 233680 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الجمعة، بالشون والصوامع بالمحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة.

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.