الخطيب يروي مواقف مؤثرة في حياة مجدي يعقوب وكيف حقق "وعد الطفولة"

قال الكاتب أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة الوطن، إن الدكتور مجدي يعقوب قد سار في طريق طويل بعدما بدأت أولى محطات حياته كطفل في مدينة بلبيس في محافظة الشرقية لأسرة صعيدية: "كان بيتألم قدام أي حد بيحط ايده على قلبه ويتوجع من مرضه".

وأضاف "الخطيب"، خلال تقديمه لبرنامجه "كلم ربنا"، والمذاع على راديو 9090، أنه وعندما كبر الطفل مجدي شد الرحال إلى القاهرة ليلتحق بكلية الطب ليتخرج منها كطبيب قلب، ويقرر في أعقابها السفر واستكمال تعليمه في الدول الأجنبية، موضحا أن إتقانه لمجاله بالمسشفيات الأجنبية قد أكسبه زخما إعلاميا دوليا وتحدثت عنه كافة وسائل الإعلام الدولية بكونه الطبيب الفرعوني الذي نجح في تضميد جراح قلوب الكثيرون.

وأكد أن تفوق "يعقوب" في مجال الطب خارج مصر لم يفلح ذلك في نسيانه لأصوله المصرية، حتى قام باستجلاب ما تعلمه في كليات الدولية لينفع بها أهل بلده في الكثير من المشروعات وآخرها مستشفي القلب بأسوان، مشيرا إلى أن أغلب المصريين الناجحين في الخارج يجري حبهم لبلادهم في عروقهم: "عشقه لبلده دفعه أنه يعمل اعمال خير كثيرة كان قلبه فيه على الإنسان لأن الناس سواسية في الألم والحياة والموت".

وتابع: "مجدي يعقوب قد نشأ في أسرة طبية، فأبوه كان طبيبا، ولما كان عمره 5 سنوات دخل على أبوه ولقاه بيبكي، ولما سأله قاله لأن أخت أبوه الأصغر منه توفيت بمرض روماتيزم في القلب، وساعتها أبوه قاله لو كانت سافرت إنجلترا تتعالج كانت خفت وعاشت، وساعتها الطفل مجدي يعقوب قال لأبوه أنه هيسافر يشتغل مع نفس الدكتور اللي ابوه قال عليه في إنجلترا".

وواصل: "أبوه قابل كلامه بنظرة مستغربه، فيما واجه يعقوب ذلك كتحدي منذ الصغر، حتى فاز فيه على والده ليسافر فيما بعد ويعمل مع الطبيب الذي طمح والده بأن يعالج اخته".

وأوضح: "يعقوب إنسان جميل، أمير القلوب، وعلامة مسجلة في الإنسانية الحقيقية، وفيه حادثة عجيبه حصلت ليه عن شخص اتحط تحت إيده علشان يعالجه، والشخص ده كان شاب متهم في عمليات إرهابية، وأثناء ما كان بيتحاكم في المحكمة ظهرت عليه أعراض خطيرة في القلب، والمحكمة قررت نقله للدكتور مجدي يعقوب، واتعامل معاه كطبيب فقط، ولما سألوه قالهم أنا مش قاضي، أنا طبيب وواجبي أعالجه والقاضي يحكم عليه".

واختتم: "جوه مجدي يعقوب قيم راسخة منذ ألاف السنين، واليومين دول ناس كتير بتتكلم عن الجيش الأبيض الصامد لمواجهة فيروس كورونا، ولو هنختار ليعقوب موقع نختارله أنهي موقع؟".