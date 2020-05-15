مصرع 2 وإصابة 16 جميعهم عمال في تصادم 3 سيارات بالمنيا

لقي، مساء الجمعة، شخصان مصرعهما وأصيب 16، جميعهم عمال من محافظتي أسيوط وقنا، جراء وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات نقل وميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدينة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم، ومصابين ومتوفيين، بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام مركز المنيا.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع الحادث بين 3 سيارات أرقام: «3125 ميكروباص»،«2864 و ي ب مقطورة أسمنت»، «4138 مقطورة»، مما أسفر عن مصرع شخصين فيما أصيب 16، جميعهم عمال مقيمون بمحافظتي أسيوط وقنا.

تم نقل الجثتين والمصابين إلي مشرحة المستشفي العام، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطرق ومعرفة الظروف والملابسات، وجري إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.