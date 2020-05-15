"صحة السويس": تسجيل 9 إصابات جديدة بكورونا بالمحافظة

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، ظهور 9 حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا، منهم 7 حالات مخالطة لحالات إيجابية مؤكدة سابقة، وحالتين مؤكدتين جديدتين.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أنه تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى العزل بأبوخليفة في الإسماعيلية، وجار التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل باقي الحالات لمستشفيات أخرى خاصة بالعزل، وجار استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة ومتابعة المخالطين اللصقاء لتلك الحالات.

وشددت مديرية الصحة على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة وعدم النزول إلا للضرورة القصوى والالتزام بالمسافة الآمنه وهى متر على الأقل وارتداء الكمامة عند النزول لاماكن بها تجمعات مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيره.