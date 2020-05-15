مصدر بالصحة يكشف أسباب ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان عن إجراء الوزارة لأكثر من 135 ألف تحليل للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتابع المصدر في تصريح خاص للوطن عدد إصابات فيروس كورونا زادت بسبب التوسع في التحاليل " البي سي ار" فيتم إجراء تحاليل لأكثر من 3 آلاف مواطن يوميا ينتج عنهم خروج بيانات الوزراة بالارقام المتداولة ما بين 300 إصابة أو 400 بشكل يومي.

واضاف المصدر: هناك أسباب أخري بسبب القفزات التي حدثت خلال شهر مايو وهو إقبال الناس والتزاحم من أجل شراء متطلبات شهر رمضان واختراق البعض منهم حظر التجول خاصة في الشوارع الجانبية والقري .

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة حتى اليوم.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 592 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.