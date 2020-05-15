محمد رمضان ينشر فيديو كليب مع ابنته: "كورونا رونا رونا فيروس"

نشر الفنان محمد رمضان فيديو كليب جديد له، وهو يغني لفيروس كورونا، وبصحبته ابنته حنين.

وغني "رمضان" عبر الفيديو المنشور على صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات القصير "إنستجرام": "كورونا رونا رونا فيروس، كورونا رونا رونا فيروس"