محمد رمضان ينشر فيديو كليب مع ابنته: "كورونا رونا رونا فيروس"

الفنان محمد رمضان وابنته حنين
نشر الفنان محمد رمضان فيديو كليب جديد له، وهو يغني لفيروس كورونا، وبصحبته ابنته حنين.
View this post on Instagram S????N #coronavirus #song #ثقة_في_الله_نجاح #البرنس A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on May 15, 2020 at 10:18am PDT
S????N #coronavirus #song #ثقة_في_الله_نجاح #البرنس
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on May 15, 2020 at 10:18am PDT
وغني "رمضان" عبر الفيديو المنشور على صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات القصير "إنستجرام": "كورونا رونا رونا فيروس، كورونا رونا رونا فيروس"