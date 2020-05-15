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محمد رمضان ينشر فيديو كليب مع ابنته: "كورونا رونا رونا فيروس"

كتب:

محمد متولي
07:58 م | الجمعة 15 مايو 2020
الفنان محمد رمضان وابنته حنين

الفنان محمد رمضان وابنته حنين

نشر الفنان محمد رمضان فيديو كليب جديد له، وهو يغني لفيروس كورونا، وبصحبته ابنته حنين.

وغني "رمضان" عبر الفيديو المنشور على صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات القصير "إنستجرام": "كورونا رونا رونا فيروس، كورونا رونا رونا فيروس"