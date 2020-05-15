رغم كورونا.. مؤشر بورصة لندن الرئيسي يغلق على ارتفاع بنسبة 1.01%

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيسي "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على ارتفاع، وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب بنسبة 1.01%، ما يعادل 58.23، ليصل عند مستوى 5799.77 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

الاسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو

وفي سياق متصل، سجل الجنية الاسترليني اليوم تراجعا في أسواق المال اللندنية مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الأسترليني، مع موعد إغلاق الأسواق متراجع بنسة 0.87% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2125 دولار، وبنسبة 1.01% مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1209 يورو.

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 384 وفاة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بسبب الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع بذلك ضحايا المرض إلى 33 ألفا و998 شخصا.

وطمأن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك المواطنين خلال المؤتمر اليومي من أن معدل انتقال الفيروس لا يزال تحت قيمة 1.0 ما يعني أن درجات انتشار المرض لا تزال ضمن المعدلات التي يمكن السيطرة عليها.

وأشار هانكوك، على صعيد متصل إلى أن الحكومة تدرس إعادة فتح المدارس مع انخفاض مخاطر الإصابة لدى الأطفال، فيما يبقى كبر السن على الجانب الآخر من أكبر العوامل المؤثرة على قابلية الإصابة بالمرض.

وأكد وزير الصحة البريطاني، أن جميع العاملين والمقيمين داخل دور الرعاية سيخضعون لفحص الإصابة بكورونا خلال شهر يونيو المقبل، مبيناً أن أحدث البيانات تشير إلى إنخفاض معدلات الإصابة هناك.