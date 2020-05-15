بريطانيا تسجل تراجعا في وفيات كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم، تراجعا نسبيا لمعدل الوفيات بفيروس كورونا، حيث تم رصد 383 حالة جديدة مقابل 428 في إحصائية أمس الخميس.

وأفادت وزارة الصحية البريطانية، في إحصائية نشرتها اليوم، بارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 384 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتوفين إلى 33998 شخصا.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت لمعدل الوفيات اليومية بعد أن بلغ في إحصائية 12 مايو 627 حالة، وفي 13 مايو 494، وفي 14 مايو428، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت بواقع 3560 حالة جديدة لتبلغ 236711.