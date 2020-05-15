شفاء معمرة كورية جنوبية من كورونا بعد 67 يوما من الصراع مع المرض

خرجت أكبر مريضة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في كوريا الجنوبية، والبالغ عمرها 104 أعوام، من المستشفى في إقليم كيونج سانج جنوب شرقي البلاد، اليوم، بعد 67 يوما من العلاج، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال مسؤولو المستشفى، إن المريضة المعمرة التي تدعى "تشوي" غادرت المستشفى ظهر اليوم بعد أن ظهرت نتيجة اختباراتها سلبية للفيروس.

وأصيبت "تشوي" بالفيروس في 8 مارس الماضي في ظل عدوى جماعية في دار المسنين حيث كانت تعيش منذ العام 2012، وتم إدخالها المستشفى بعد يومين.

وظهرت على المسنة أعراض أولية تشمل السعال والتهاب الحلق، ثم دخلت مرحلة خطر في أبريل الماضي بعدما أصيبت بالتهاب أمعاء وضغط الدم وزيادة عدد الخلايا البيضاء وارتفاع مستويات الالتهاب.

وخضعت "تشوي" لـ12 اختبارا تشخيصيا للفيروس منذ يوم 26 مارس الماضي.

وكانت نتيجة الاختبار التاسع هي أول نتيجة سلبية، ولكن جاءت نتيجة الاختبار العاشر إيجابية بيد أن اختباراتها في كل من يومي الأربعاء والخميس ظهرت سلبية.

وسجلت كوريا الجنوبية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) اليوم الجمعة، متربطة غالبيتها بالعدوى الجماعية في ملاهي ليلية في حي إيتوان في سيئول، ليرتفع الإجمالي إلى 11018 حالة.