كوريا الجنوبية تقدم مساعدات طبية إلى 39 دولة في مواجهة كورونا

ذكرت الوكالة الكورية للتعاون الدولي، أنها تقدم مساعدات طبية إلى الدول النامية لمساعدتها على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم، أن الوكالة ستقدم لوازم طبية مثل كمامة الوجه ومعقم اليدين وقفاز اليد وغيرها، بقيمة مليوني دولار إلى 39 دولة على رأسها سريلانكا وفيتنام والسلفادور وأوغندا والأردن وغيرها.

وسلم المكتب التابع للوكالة في سريلانكا بعد ظهر أمس، 19 ألفا و750 كمامة وجه، و120 ألف قفاز يد، و750 معقم يدين إلى قسم التعليم الفني والتدريب في كولومبو عاصمة سريلانكا.

كما قدم المكتب التابع للوكالة في نيبال معدات الوقاية الشخصية وكمامة الوجه والقفاز الطبي ومعقم اليد إلى 4 مستشفيات متعاونة معها، تم تحديدها لعلاج فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أنها تسعى لتقديم مزيد من اللوازم الطبية إلى الدول النامية لمساعدتها في مواجهة كورونا وضمان الاستمرارية والاستقرار في مشاريع التعاون من أجل التنمية.