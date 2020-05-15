قروض أوروبية بقيمة 3.2 مليار دولار لـ10 دول بينها الأردن وتونس

قال البرلمان الأوروبي، اليوم، إنه أقر تقديم قروض بقيمة ثلاثة مليارات يورو "3.2 مليار دولار" لمساعدة عشر دول مجاورة للاتحاد الأوروبي بينها الأردن وتونس على التعامل مع تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأضاف البرلمان الأوروبي في بيان، أنه اعتمد قرارا بهذا الشأن تم تمريره بالتصويت عن بعد بأغلبية 547 صوتا مقابل رفض 93 صوتا وامتناع 47 عن التصويت.

وقال البرلمان، إن القروض ستمنح بشروط مواتية "للغاية" وستصرف على مدى عام لمساعدة الدول العشر التي دفعت اقتصاداتها إلى الركود بسبب الجائحة.

وأوضح البرلمان الأوروبي، أن من بين القروض سيخصص للأردن 200 مليون يورو (216 مليون دولار) وتونس 600 مليون يورو (648 مليون دولار).

وأشار البرلمان، إلى أن قائمة الدول الثماني الأخرى تشمل ألبانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وكوسوفو ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا.

وأضاف البرلمان، أن التمويل يهدف إلى السماح لهذه الدول بتخفيف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية للأزمة مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.

وأشارت المؤسسة الأوروبية، إلى أن القروض يمكن أن يبدأ صرفها بمجرد أن توقع الدول على مذكرة التفاهم الخاصة بها والتي تتضمن شروط القروض.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أن يتم دفع الشريحة الأولى في خريف عام 2020 فيما ستقدم الشريحة الثانية والأخيرة في أوائل عام 2021.