150 من المصريين العالقين في الكويت يغادرون في رحلة استثنائية

غادرت مطار الكويت الدولي، مساء اليوم، رحلة استثنائية للمصريين العالقين في الكويت، على متنها 150 مصريا إلى مطار مرسى علم.

وقال طارق القوني سفير مصر لدى الكويت -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الرحلة الاستثنائية تأتي في إطار اهتمام الدولة برعاياها في الخارج، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار السفارة في تنظيم رحلات أخرى في المرحلة المقبلة.

وأشاد القونى، بالتعاون الذى تلقاه السفارة المصرية من المسؤولين فى وزارتي الخارجية والداخلية الكويتيتين، فيما يتعلق بالترتيبات المرتبطة بتسيير رحلات اجلاء العالقين المصريين، والذي يعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، سيرت رحلة استثنائية للمصريين العالقين في الكويت، يوم الأحد الماضي، بدلا من الرحلة التي تم إلغاؤها في أواخر مارس الماضي، والتي سبقها 5 رحلات أقلت نحو 2000 مواطن من العالقين في الكويت.