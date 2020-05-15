مطار القاهرة يستقبل الرحلة الثالثة لإعادة المصريين قادمة من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء الخميس، الرحلة الاستثنائية الثالثة لإعادة المصريين العالقين بالكويت، تقل 150 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المنتظر وصول رحلتين خلال الساعات القادمة.

فور وصول الرحلة تم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كان مطار القاهرة الدولي استقبل اليوم رحلتين قادمتين من دولة الكويت، ليصبح إجمالى عدد الرحلات الثلاثة 480 مصريا.

ووصلت الرحلة الأولى التابعة لشركة إيركايرو رقم SM2002 وعلى متتها 165 راكبا فى تمام الساعة 5 عصر أمس، فى حين وصلت الرحلة الثانية رقم SM 2004 لشركة إيركايرو وعلى متنها 165 راكبا أيضا.فى تمام الساعة 7، ووصلت آخر رحلات أمس الخميس قبل قليل قادمة من الكويت والتى سيرتها الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران وعلى متنها 150 راكب، رحلة رقم MS 621، ليصبح إجمالى عدد الرحلات القادمة من الخارج 4 رحلات، بينما بلغ عدد العائدين 480 مصريا، وتم فحص جميع ركاب الرحلات من قبل الحجر الصحي في المطار، كما تم نقلهم جميعا إلى مناطق العزل المخصصة لذلك، حسب رغبة العائدين.