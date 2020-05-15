إسرائيل تعلن اكتشاف مضادات لكورونا.. وتطلب براءة اختراع

تقدم المعهد البيولوجي الإسرائيلي "بنس تسيونا" بطلب لتسجيل "براءة اختراع" لـ8 أجسام مضادة لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في إطار البحوث في مجال تطوير دواء فعال لمرض "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلي، اليوم، فإن علماء المعهد اكتشفوا أجساما في جهاز المناعة مضادة لكورونا المستجد ما قد يسرع في وتيرة إيجاد الدواء للعدوى.

وذكرت الهيئة أن "التطوير في مراحله الأولى وأنه سيستغرق عدة أشهر وربما أكثر"، مشيرة إلى أن "الأجسام المضادة تعمل على منع الفيروس من دخول الخلايا البشرية، إذ أنها تمنع البروتينات في الفيروس من الالتحام بالخلايا البشرية وإيذائها، كما أنها تمنع بذلك تكاثر الفيروس داخل الجسم".

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بوباء كورونا المستجد في إسرائيل، اليوم، إلى 16589 إصابة، فيما تم تسجيل 266 وفاة.