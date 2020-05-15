النيابة تحقق مع أحمد فلوكس في واقعة اعتدائه على فرد أمن

مثل الفنان أحمد فلوكس، أمام النيابة العامة، وبدأت فى التحقيق معه لاتهامه بالتعدى بالسباب والضرب على فرد أمن كمبوند خاص بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، بعد أن قام فرد الأمن بمنعه من الدخول، لكونه من سكان الكمبوند.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن النيابة انتهت من سماع أقوال فرد الأمن مقدم البلاغ، ومن المقرر صدور قرار بشأن الفنان فلوكس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكانت قوات الشرطة قد تلقت بلاغا من فرد أمن يؤكد فيه أنه تعرض للاعتداء من قبل الفنان أحمد فلوكس، وتم إحالته للنيابة التى باشرت التحقيق، وتحفظت على الفيديو الذى سجل تفاصيل الواقعة.