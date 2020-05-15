سناء منصور: لم أفكر قط أن أصبح مذيعة.. "مخارف ألفاظي مكنتش كويسة"

قالت الإعلامية سناء منصور، إنها لم تكن تفكر قط أن تُصبح مذيعة، لكنها أحبت مهنة الإعلام بعد أن عملت بها، "مكنش عندي مخارف ألفاظ كويسة، عشان كده مفكرتش خالص إني أبقى مذيعة، أنا دخلت الكلية وأنا صغيرة في السن، وعادة الشباب بيكلوا الكلام، فمكنش في ذهني خالص أني أطلع مذيعة".

وأضافت "منصور"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنها كانت تتمنى أن تُصبح محامية، فوالدها قاضي وجدها قاضي وجد والدها كان قاضيًا أيضًا، لذلك أطلق عدد كبير من الأهالي في قريتها على عائلتها "عائلة القاضي".

وأوضحت أنها نشأت في قرية صعيدية تُسمى "كوم الصعايدة"، وهي قرية متواجدة بين بنى سويف والمنيا، ولها جذور في قرية بنى مزار وبنى صالح، مازحة :" يعني أنا صعيدية مأصلة، ووالدي كان رئيس محكمة سوهاج".