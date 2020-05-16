"كانت هتقول لمراتي".. اعتراف شاب بقتل عشيقته وطفلتها خوفا من الفضيحة

"بيتي كان هيتخرب، فقتلتها هي وبنتها كمان، عشان هددتني بالفضيحة قدام مراتي".. بهذه الكلمات اعترف شاب بجريمته وقتله لعشيقته وطفلتها خنقا، وإلقاء جثتيهما في نهر النيل بسوهاج.

"قلت خلاص السر هتبلعه الميه، وهيموت للأبد بس فوجئت بالشرطة في البيت، بعد 5 أيام بس من الجريمة".. بتلك الكلمات واصل المتهم اعترافه أمام المباحث، عقب القبض عليه، قبل أن يحال إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات، حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

نسبت النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمتهم، لقتله عشيفته وطفلتها البريئة البالغة من العمر 10 سنوات، في أخر لقاء جمعهما، انتقاما منها، بعد أن هددته بفضحه عند زوجته، بسبب وجود خلافات بينهما، وأن خلاقاتهما عمرها قرابة 5 سنوات.

وتلقت أجهزة الأمن بسوهاج، بلاغا بالعثور على جثتى "سيدة، وابنتها- مُقيمتان بدائرة مركز شرطة سوهاج"، بترعة نجع حمادى بدائرة مركز شرطة المراغة، بمديرية أمن سوهاج، والمُبلغ بغيابهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عامل- مُقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج".

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته، اعترف أمام رجال المباحث بقيادة اللواء عبدالحميد أبو موسى، بسابقة ارتباطه بالمجنى عليها، ونظرا لوجود خلافات بينهما، عقد العزم على التخلص منها.

وفي سبيل تنفيذ مخططه، استدرجها واصطحبها وابنتها لإحدى المناطق المتاخمة بدائرة مركز شرطة سوهاج، مستقلين سيارة ربع نقل"ملكه"، وأجهز عليهما بالخنق بإستخدام حبل فأودى بحياتهما، ثم لف جثتيهما ووضعهما داخل السيارة، وتخلص منهما بإلقائهما بمكان العثور عليهما، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.