في الحلقة 22 من "لعبة النسيان".. عمرو ينقلب على رقية

شهدت الحلقة 22 من مسلسل لعبة النسيان أحداثًا مثيرة، بدأت بمواجهة حاتم (باسل الزارو) لعمرو (أحمد داوود)، وإخباره بأنه كان على علاقة قديمة برقية.

ومن ثم انقلب عمرو على رقية بعد علمه بعلاقتها القديمة بحاتم، وقرر عدم مساعدتها والوقوف بجانبها. فيما توجهت رقية إلى يحيى الشيال (محمود قابيل)، حيث يرقد في داخل الفراش بإحدى المستشفيات، وأخبرته بأنها كانت تحب ابنه أمجد (أحمد صفوت) ولم تخونه قط.

مسلسل لعبة النسيان

يعرض المسلسل على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.