رئيس التحرير

محمود مسلم

بالفيديو.. الفريق الطبي بحجر العجمي يؤدي صلاة الجنازة على ممرضة توفيت بكورونا

كتب:

مروة مرسى
11:01 م | الجمعة 15 مايو 2020
أطباء الحجر بالعجمى يصلون صلاة الجنازة على الممرضة المتوفيه

أطباء الحجر بالعجمى يصلون صلاة الجنازة على الممرضة المتوفيه

أدى الفريق الطبي من أطباء وتمريض وهيئة معاونة بمستشفي الحجر الصحي بالعجمي في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على زميلتهم الممرضة التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ووقف الأطباء والتمريض في ساحة الحجر الصحي أمام جثمان المتوفية من أجل تودعيها وأداء صلاة الجنازة عليها قبل انتقالها إلى مثواها الأخير.

كانت مديرية الشؤون الصحية ونقابة التمريض أعلنت وفاة الممرضة صفاء محمد على، ممرضة في منطقة غرب الطبية التابعة للمديرية التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكانت تتلقى العلاج داخل مستشفى الحجر الصحي بالعجمي غرب الإسكندرية.