بالفيديو.. الفريق الطبي بحجر العجمي يؤدي صلاة الجنازة على ممرضة توفيت بكورونا

أدى الفريق الطبي من أطباء وتمريض وهيئة معاونة بمستشفي الحجر الصحي بالعجمي في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على زميلتهم الممرضة التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ووقف الأطباء والتمريض في ساحة الحجر الصحي أمام جثمان المتوفية من أجل تودعيها وأداء صلاة الجنازة عليها قبل انتقالها إلى مثواها الأخير.

كانت مديرية الشؤون الصحية ونقابة التمريض أعلنت وفاة الممرضة صفاء محمد على، ممرضة في منطقة غرب الطبية التابعة للمديرية التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكانت تتلقى العلاج داخل مستشفى الحجر الصحي بالعجمي غرب الإسكندرية.