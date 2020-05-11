المؤتمر عن اختيار توكل كرمان بمجلس فيس بوك: حقوقية مزيفة وتدعم الإرهاب
كتب:
محمد حامد
01:59 م | الإثنين 11 مايو 2020
قال هشام الحاج، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إنّ اختيار الناشطة اليمنية توكل كرمان الداعمة للجماعات الإرهابية، ضمن مجلس الإشراف العالمي على محتوى فيس بوك، ليس غريبا على المنصة التي تفتقد الحيادية.
وأضاف الحاج، في بيان عنه، أنّ القائمين على منصة التواصل الاجتماعي لا يجهلون طبيعة الواقع السياسي والاجتماعي العربي، في اختيار كرمان ضمن لجنة حكماء فيس بوك، مؤكدا أنّ كرمان وظّفت مواقفها لخدمة أنظمة ترفض التنوع وتنشر الفتنة والتحريض، وتدعم تنظيمات إرهابية وترعى ميليشيات مسلحة بعينها.
وتابع أنّ الأنظمة السلطوية العالمية لا تعترف يوما بجرم ما صنعته الحقوقية الإرهابية المزيفة، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف الدولية، وجاء فيس بوك ليعطيها أحقية الرقابة والتقييم على المنشورات، مشيرا إلى أنّ ذلك ليس إلا استهداف للأنظمة السياسية في العالم العربي لصالح جماعات إرهابية وأجندات الدول الراعية للإرهاب.
وأشار الحاج إلى أنّ هذه الانظمة تقنن الاختراق القائم من الجماعات الإرهابية لشبكات التواصل الاجتماعي، وتعطيه الشرعية في دول الشرق الأرسط.
ونوه بأنّ ما نراه اليوم من حملات تنديد لقرار تعيين كرمان في فيس بوك، ما هو إلا رسالة وعي من الشعوب العربية للأنظمة الراعية لأجندة التقسيم المزعومة، وفهم حقيقي لواقع المؤامرة التي فشلت فيها عبر ثورات الربيع العربي.