هيثم شاكر: سأتابع الاختيار والبرنس وخيانة عهد عقب رمضان

كشف الفنان هيثم شاكر، عن المسلسلات التى قرر متابعتها عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، بسبب عدم تمكنه من مشاهدتها خلال الشهر، بسبب تصويره لمسلسله الدرامي الجديد "حب عمري".

وقال شاكر لـ"الوطن"، يصعب علي فى تلك الظروف متابعة المسلسلات، بسبب أنها في حلقاتها الأخيرة، "أنا انشتغلت طيلة الوقت بتصوير مشاهد مسلسلي".

وأضاف: "من حديث من حولي وأصدقائي، قررت متابعة مسلسلات الاختيار والبرنس وخيانة عهد وبـ100 وش".

تابع: "ربما تكون هناك مسلسلات أخرى جيدة أتابعها، ولكني لم أحدد بعد تلك المسلسلات".

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.