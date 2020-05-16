استشارات و"دكتور أون لاين"لدعم محاربات "بهية"

دعم المحاربات بشتى الطرق نهج تتبعه مؤسسة «بهية» لعلاج سرطان الثدى، ومنذ بدء أزمة «كورونا» حاولت التخفيف عنهن وحمايتهن، عن طريق جلسات دعم نفسى فى البيوت، وتفعيل خدمة «دكتور أون لاين»، للرد على استفساراتهن، فضلاً عن توزيع شنط رمضان مع حلول الشهر الكريم، لرفع الروح المعنوية.

«أول ما الفيروس ظهر فى مصر غيرنا خططنا بنسبة 180 درجة، كل المحاربات بييجوا معاهم مرافقين، فخصصنا منطقة استراحة خارجية، كمان قللنا نسب الحضور للمستشفى، حتى لا يتعرضن للعدوى فى المواصلات، فى ظل مناعتهن الضعيفة، وبقينا نوصل لهم لحد البيت مطهرات وكمامات وكحول»، بحسب ماجد حمدى، عضو مجلس إدارة «بهية».

تزامن انتشار الفيروس مع حلول رمضان والاستعداد لعيد الفطر دفع القائمين على «بهية» لتقديم هدايا ودعم معنوى للمحاربات والترويح عنهن، وفقاً لـ«ماجد»: «كل سنة بنوزع عليهم علب كحك بمناسبة العيد». كما تم توزيع ما يقارب 3 آلاف شنطة رمضان على المحاربات.