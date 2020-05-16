حلقة 22 من بـ100 وش.. سكر تعترف بحبها لعمر وقراءة الفاتحة في جو عائلي

بدأت الحلقة 22 من مسلسل بـ100 وش، بسوء تفاهم حدث بين نادية أخت سكر وخطيبها، بسبب تجهيز شقتهم، وكان يتتبعهم حمادة، عن طريق برنامج التجسس الذي زرعه في جهز الكمبيوتر الخاص بنادي.

حمادة يتقرب من نادية بخطة جديدة، بعد مرور حفل الخطوبة الخاص بنادية، وتقديم حمادة لها خاتم سلوتير، ما أثار غضب وغيرة خطيبها، إلا أن الموضوع لا زال يسبب أزمة ومشاحنات بينهم، وكانت هذه هي الخطوة الأولى في تنفيذ خطة حمادة، للتودد لنادية، خاصة بعدما علم ان خطيبها قرر تصميم مفروشات شقتهم على زوقه، دون أخذ رأي نادية.

وعرض حمادة، عمل لنادية لكي تفرش وتجهز فيلته الجديدة بالمقابل المادي التي تحدده هي، ما أثار فيها الإعجاب بشخصه، الذي بات واضحا في ردود أفعالها، بالرغم من عدم الموافقة على طلبه.

تجمع العصابة للاحتفال بعيد ميلاد سكر، احتفال بسيط في مكان تجمع العصابة، أحضروا تورتة فقط، دون هدايا، طالبين سكر بالتصرف في باقي المجوهرات حصيلة عملية النصب الأخيرة، التي وعدتهم بالتصرف فيها في أسرع وقت، وتوزيع الأموال عليهم، لكن عمر كان له رأي آخر، في الاحتفال، فقد اصطحب سكر لمكان جهزه للاحتفال معها في جو رومانسي.

الأمور لم تسير كما كان يطمح عمر، وتقاجئ برسالة من باسم صديقه القديم، على هاتف سكر التي أسرعت بمحاولة إقناع عمر، للنصب على باسم قائلة: "نتغدى بيه قبل ما يتعشى بينا"، لكن قوبل اقتراحها بالرفض القاطع من عمر، مضحيا بكل أموال باسم، في سبيل الحفاظ على سكر، ما أدهشها، وبعد نقاش طويل، قرر عمر عدم التحدث في موضوع النصب على باسم مرة أخرى.

مسلسل بـ100 وش، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، وإسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، ومن إخراج كاملة أبوزكري.