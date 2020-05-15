من الإمارات لمصر.. جثمان بمطار القاهرة وزوجته في العزل الصحي: نفسي أدفنه

وفاة مفاجئة أفجعت أسرة مصرية مقيمة في الإمارات، حين أبلغت إيمان محب، بمصرع زوجها مصطفى فتحي من شربين بالدقهلية، الذي توفي في حادث سيارة منذ 4 أيام في الإمارات، ومن المقرر أن يصل جثمانه للقاهرة.

وقالت بسنت أحمد الطيب، "قريبته"، إيمان محب زوجة المهندس وصلت مطار مرسى علم في نحو السادسة والنصف مساء اليوم، وكان والدها وأخيها في استقبالها، لكنهم منعوا من مخالطتها، ما اضطرهم للاستعانة بأحد أطباء الحجر الصحي لإنجاز الأوراق.

وتابعت "بسنت"، أن زوجة المتوفى احتجرت ضمن الحجر الصحي في مطار مرسى علم، ولم تتعامل مع أي من ذويها وخضعت للإجراءات الوقائية، بمجرد وصولها المطار مساء اليوم.

وأكدت بسنت، أن من المقرر وصول الجثمان في تمام الواحدة صباحا من يوم السبت إلى مطار القاهرة الدولي، على أن يستقبله أولاد عمومتهم في المطار، دون زوجته.

وأوضحت بسنت، أن زوجته في حالة إنهيار، ولا تطلب سوى حضور الدفن لتوديع رفيق عمرها في جنازته، مع التزامها الكامل بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، "نفسها تحضر الدفنة بس".