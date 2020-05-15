حملة لإزالة الإشغالات بنهر الطريق في حي المناخ ببورسعيد

قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حي المناخ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بكافة المناطق بنطاق الحي.

شارك فى الحملة فريق العمل بالإدارات المعنية بالحى وشرطة المرافق بقيادة العميد محمد المليجي حيث قامت الحملة بالمرور بمنطقة العرب القديم وبشارع ١٠٠ وتم رفع وإزالة الباعة الجائلين من نهر الطريق كما تم رفع بعض التقفيلات المخالفة أمام المحلات كما تم المرور بشارع الأمين بمحيط مسجد مريم، ورفع وإزالة الباعة الجائلين وفتح الشارع أمام الحركة المرورية لمنع التكدس والاختناق المرورى وقامت الحملة بالمرور بامتداد شارع النصر وإزالة ورفع الاشغالات والمخالفات والباعة الجائلين وبائعى الأسماك للوقوف المخالف بنهر الطريق ,كما تم إزالة بعض المخالفات والحواجز بمنطقة السيدة زينب.

تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات فى إطار تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بإشراف سكرتير والقيادات وفريق العمل بالادارات المعنية بالحى الاشغالات والورش والرخص والمتابعة والتفتيش والكهرباء والحجز.