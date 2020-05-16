الدقهلية فى يوم الجمعة.. تطهير وتعقيم وتحسين مستوى النظافة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تواصل العمل للفرق الميدانية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة جهودها في أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح وأماكن التجمعات ومواقف السيارات حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تكثيف العمل التنفيذى لكافة الأجهزة المحلية باستغلال أيام العطلات والإجازات في تكثيف أعمال التطهير والتعقيم وتحسين مستوى النظافة بمدن ومراكز المحافظات.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، إنه على مدار اليوم تواصلت الجهود الخاصة بأعمال تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة وأعمال التجميل والصيانة فى اطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين

وأوضح مشاركة فرق العمل بالحملات الميكانيكية ووحدات الصيانة والبيئة والنظافة ووحدات الإنارة والكهرباء بالوحدات المحلية فى تنفيذ كافة بنود وبرنامج الخطة بهدف تحقيق رضاء مواطنى المحافظة.

واكد المحافظ متابعته الشخصية لجميع أنشطة العمل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة تضمن سلامة وحياة المواطنين.