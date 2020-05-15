أطفال وشباب الأعصر بدمياط يضربون بقرار حظر التجوال عرض الحائط

ضرب شباب وأطفال منطقة الأعصر دائرة قسم ثان بدمياط عرض الحائط بقرار حظر التجوال بتنظيم مباريات كرة قدم.

ونشرت الجريدة الرسمية، الإجراءات الحكومية التي جددها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حتى نهاية شهر رمضان المبارك، خلال اجتماع مجلس الوزراء، وجاءت الإجراءات التي جددتها الحكومة، على النحو التالي:

حظر انتقال أو تحرك المواطنين على الطرق من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا.

وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من 9 مساءً حتى 6 صباحا، وغلق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية ومحال التسلية والترفيه.

يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، اقتصار العمل في المطاعم وما يماثلها من منشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات خارج ساعات حظر الانتقال على توصيل الطلبات للمنازل مع غلق المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمولات من 5 مساءً حتى 6 صباحا مع استمرار تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات وكذلك استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية.