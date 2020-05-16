مد حظر التجول في 3 قرى بالمنوفية لمدة أسبوع للحد من انتشار كورونا

أصدرت الوحدة المحلية بشنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بيانا أكدت فيه مد فترة حظر التجوال داخل قرى "شنشور- براشيم- كوم عياد" لمدة أسبوع بناء على تعليمات محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون.

وأوضحت الوحدة المحلية بشنشور، أن قرار حظر التجوال شامل طوال اليوم، في جميع أنحاء القرى التابعة للوحدة المحلية، إلا للضرورة القصوى والتي يقبلها مأموري الضبط القضائي، بالإضافة لمنح جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص أجازة لمدة أسبوع آخر.

الجدير بالذكر، أن الجهات التنفيذية في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، في نفذت إجراءات الحظر الكامل علي قرية شنشور التابعة للمركز من الأسبوع الماضي، حيث صدر قرار رئيس المركز والمدينة بناء على تعليمات محافظ المنوفية بفرض الحظر الكامل عليها لمنع تفشي فيروس كورونا.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون، أن وضع قرية شنشور التابعة للمركز تحت حزر التجول الكامل ، يأتي بعد ظهور عدد 15 من الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل القرية في مناطق متفرقة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أشمون، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن القرية يوجد بها أكثر من 15 ألف نسمة، مؤكدا أن قرار حظر التجول شمل العاملين في شتي المجالات غير المجالات الحيوية مثل الطواقم الطبية والعاملين في المواد الغذائية.