تحصين 130 ألفا و488 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بمحافظة المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحصين 130 ألفا و488 رأسا من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة، بنسبة تنفيذ مايقرب من 35% من الأعداد المستهدفة بالحملة، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، بأنه تم أمس تحصين 6832 رأسا من الأبقار والاغنام والجاموس بنطاق المحافظة، موضحاً أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية، وتعريف المربيين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر.

وفي إطار خطة محافظة المنوفية بتكثيف أعمال رش وتطهير كافة المنشأت الخدمية والمصالح الحكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، أكد مدير مديرية الطب البيطري على استمرار أعمال الرش والتعقيم لكافة الأماكن الحيوية وأماكن التجمعات بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، حيث تم أمس رش وتطهير 117 منشآة تضمنت وحدات بيطرية وقروية ومنشآت حكومية ومنازل الحالات المصابة والمجاورة لها، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.

من جانبه ناشد محافظ المنوفية، على جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبقاء بالمنازل وتنفيذ إجراءات العزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم.