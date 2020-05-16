بارقة أمل محتملة لعلاج كورونا.. ما الخلايا التائية وما وظيفتها؟

كشفت دراستان حديثتان أن عددا ممن أصيبوا بفيروس كورونا الجديد يحملون خلايا تائية تستهدف الفيروس، وربما تساعدهم على الشفاء من العدوى.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سكاي نيوز، أورد الأكاديميون أن بعض الأشخاص لم يصابوا نهائيا بـ"كوفيد 19"، لكنهم يحملون هذه الأجسام الدفاعية، والتفسير الممكن لهذا الأمر هو أنهم أصيبوا بفيروسات أخرى من "عائلة كورونا"، وبما أن الخلايا التائية تتفاعل بهذا الشكل القوي مع فيروس كورونا المستجد، فإن الباحثون رجحوا أن يساعد هذا الأمر في تطوير مناعة طويلة الأمد، كما أنه سيعين الباحثين على التوصل إلى لقاحات أفضل.

ما هي الخلايا التائية؟

توجد هذه الخلايا التائية في الدم، وتشكل عنصر مهم في الجهاز المناعي للإنسان، ولها أنواع مختلفة، منها نوع يعمل على قتل الميكروب بشكل مباشر، ونوع آخر يعمل على تنبيه الخلايا البائية وهي الخلايا المسؤولة عن إفراز أجسام مضادة تهاجم الميكروبات المختلفة، وبمجرد أن يلتقط جسم الإنسان الميكروب تبدأ في مهاجمة كل فيروس حسب نوعه، بحسب قول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة.

تتشابه الفكرة التي تتحدث عنها الدراسة السابقة مع نفس فكرة العلاج من خلال بلازما دم المتعافين من كورونا، وبحسب تصريح الدكتورة نهلة لـ"الوطن" إذا ثبتت فعالية الخلايا التائية في مواجهة فيروس كورونا، سيكون دورها هو تنبيه الأجسام المضادة في الجسم لتنشيط المناعة لمواجهة الفيروس بشكل أسرع.

فيتامين(د) والأطعمة التي تحتوي على الزنك لتقوية الخلايا التائية في الدم

وأوضحت استشاري البكتيريا والمناعة، أن فيتامين د يساعد على تقوية الخلايا التائية في الدم، ويمكن تناوله في صورة أقراص دوائية أو من خلال الأطعمة التي تحتوي على الزنك الموجود في الفاصوليا البيضاء والمشروم واللب الأبيض والكاجو والمكسرات المختلفة.