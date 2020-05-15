تعافي 8 حالات جديدة من فيروس كورونا بعزل قها

أعلنت مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا تعافي 8 حالات وذلك بعد سلبية التحاليل لهم مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين إلى 187 متعافيا.

وقالت الدكتورة سعاد حتاته، نائب مدير المستشفى، ورئيس الفريق الطبي الرابع أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 187 شخصا بعد خروج 8 حالات اليوم، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

وأضافت حتاتة، أن المستشفى لا تعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنهم يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوفرة.