خروج 21 متعافيا من كورونا من الحجر الصحي بكفر الدوار

أعلنت مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار، عن مغادرة دفعة جديدة من المتعافين بالمستشفى، ليبلغ عدد المتعافين 221 متعافيًا، خرجوا على دفعات، بعد تماثلهم للشفاء وتحول عينات تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، عقب خضوعهم للحجر الصحي.

وخرج 21 متعافٍ من فيروس كورونا، اليوم، من الحجر الصحي بكفر الدوار، بعد تعافيهم من الفيروس.

وقالت مصادر بالحجر الصحي بكفر الدوار، إن المستشفى بدأت في استقبال الحالات المصابة منذ إبريل الماضى، بعد تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال الحالات المرضية، والخضوع لتدريبات خاصة للتعامل مع مصابي كورونا.

وجرى استقبال أول دفعة مصابة بفيروس كورونا من محافظة القليوبية، وأعقبها دفعات مصابة من ذات المحافظة ودمياط والبحيرة، وجميعهم خضعوا للعزل داخل الغرف المجهزة بالمستشفى، كما استقبلت المستشفى حالات أطفال مصابة بالفيروس، وجرى التعامل معهم بأسلوب مختلف لاحتوائهم من حالة الخوف والوحدة التى كانوا يعانون منها.

وأعلنت إدارة المستشفى برئاسة الدكتور ياسر زايد، أنها تسعى جاهدة لتوفير الحماية الطبية اللازمة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، مع توفير مناخ ملائم لهم بعيدًا عن الضغوط النفسية، ومحاولة التدخل الطبي العاجل فى حالة تفاقم أي حالة داخل الحجر.