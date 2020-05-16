محافظ مطروح: لن يسمح بدخول أية رحلات جماعية في العيد

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن محافظته ستتخذ ذات الإجراءات التي اتخذت في عيد شم النسيم مع زيادتها بشكل أكبر.

وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل القرى السياحية ملتزمة بالتعليمات اللي أصدرناها، ولا استخدام للشواطئ أو الحدائق العامة أو تجمعات أو حفلات: "بنحافظ على صحة الناس"، موضحا أنه لن يسمح بدخول أية باصات أو رحلات جماعية إلى المحافظة من 5 مداخل مختلفة: "الناس اللي عندها بيوت هنا تيجي بس تلتزم".

وأكد أنه لا يوجد أيه استخدامات لحمامات السباحة في المحافظة كامله: "لو سمحنا بده هيحصل تجمعات، والمقصود من مجهودتنا هو تحقيق التباعد الاجتماعي بين الناس، وقولا واحدا لا حمامات سباحة أو شواطئ أو بحر".