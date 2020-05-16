صور.. غلق وتشميع 8 محلات لمخالفتهم قرار الحظر بكفر الدوار

كثفت محافظة البحيرة، حملاتها الليلية لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد غلق المحلات التجارية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضبط وردع المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء أحمد علي مرزوق، بغلق وتشميع عدد 8 محلات لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أتى ذلك خلال حملة موسعة قامت بها الوحدة، بإشراف أحمد حمزة، نائب رئيس المدينة، بالتنسيق وقسم الإشغالات بالوحدة، وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار، للمرور على المحلات التجارية بعدد من مناطق المدينة، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.