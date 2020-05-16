إيران تزود جيشها بمدافع هجينة روسية أمريكية

أعلنت شركة DIO الصناعية العسكرية الإيرانية، أن مدفع Raad 2 عبارة عن منتج إيراني الصنع، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

لكن صحيفة "ناشيونال انتريست The Natonal Interest وضعت هذا الإعلان موضع الشك قائلة إن Raad 2 هي معدة هجينة غريبة لمدفع الهوتز الأمريكي Raad 2 المنصوب على منصة مجنزة لعربة المشاة القتالية (بي إم بي - 1) سوفيتية الصنع.

ولاحظت الصحيفة، أن المدفع الإيراني يشبه كثيرا مدفعا أمريكيا من حيث مظهره الخارجي ومواصفاته التقنية ويستخدم ذخائر 155 ملم حسب معيار الناتو.

وقال الخبراء الإيرانيون، إن مدى رمي Raad 2 زاد عن نسخته الأمريكية وبلغ 30 كيلومترا بدلا من 18 كيلومترا لدى المدفع الأمريكي.

فيما تعد المنصة المجنزرة للمدفع نسخة من "بي إم بي – 1" سوفيتية الصنع.

ويتم تزويد بعض نماذخها بمحرك الديزل أوكراني الصنع الذي يتميز بقدرة أكبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أختيار "بي إم بي - 1" بمثابة منصة للمدفع الكبير لا يعتبر خيار هندسيا أمثل لضيق القسم القتالي في العربة السوفيتية.

مع ذلك فإن الشركة الصناعية العسكرية الإيرانية استطاعت إنتاج عدد كبير من المعدات الحربية القائمة على مبدأ الجمع بين مختلف النماذج أجنبية وإيرانية الصنع.