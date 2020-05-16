المفتي: لا مانع شرعا من نقل الزكاة من البلد الذي به المزكي إلى آخر

انتقد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الفتاوى الذي يُطلقها جماعة الإخوان الإرهابية، حول تحريم نقل أموال الزكاة من أوروبا إلى مصر، موضحًا أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء، يروا أنه لا يوجد مانع شرعي من نقل الزكاة من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد آخر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأوضح شوقي، أن الأمر قد يصير أولوية إذا كان للمزكي أقارب في مصر أو في الخارج، يحتاجون أموالًا، فلا مانع شرعًا من نقل المواطنين في الخارج أموال زكاتهم لأقاربهم في مصر، فكل مواطن بالخارج، قد يكون له شخص في أسرته في حاجة إلى الصدقة والزكاة، وهو يصبح أولى.

واستدل مفتي الديار المصرية، على ذلك بقول الله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"، فالنص هنا لم يقيد لا بمكان أو زمان.