بعد ظهور إنجي علاء في حلقة اليوم.. مسلسل النهاية يتصدر "تويتر"

تصدر مسلسل النهاية، بطولة الفنان يوسف الشريف، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الحلقة الـ22 من مسلسل النهاية، ظهور زوجة الفنان يوسف الشريف -بطل العمل الفني- خلال أحداث المسلسل، في أحد الأدوار الشرفية في المسلسل، وهو ما تفاعل معه قطاع كبير من المدونين على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر".

وأشاد حساب باسم "سوما سام"، بصورة من ظهور إنجي علاء في حلقة اليوم، معلقة عليها: "من الأخر هى دى أحلى حاجة فى حلقة النهاردة".

وعلقت "مها الأوام"، على حسابها بصورة لزوجة يوسف الشريف أيضا، معلقة عليها: "ظهور مفاجئ.. النهاية.. إنجي علاء".

وغردت ألاء رضا على حسابها، على ظهور إنجي علاء قائلة: "طلعتي في مشهد واحد بس خطفتي قلبنا.. النهاية.. إنجي علاء".

وكتب أحمد حجاج، من خلال حسابه بصورة لإنجي علاء: "خلاص أستاذة إنجي علاء أحسن ممثلة في مصر".