وسط إجراءات وقائية مكثفة.. تشييع جثمان متوفى بكورونا في دمنهور

شَيع، منذ قليل، أبناء حى شبرا بمدينة دمنهور، بالبحيرة، جثمان رجل توفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء احتجازه بمستشفى الحجر الصحي، بصدر دمنهور.

وجرى دفن المتوفى، وسط إجراءات صحية مكثفة، ووفقًا لتعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، ووسط وعي من أبناء حى شبرا، بعدم وجود أي خطورة من دفن مصابي فيروس كورونا بالمقابر.

من جانبه، أشاد المهندس محمد خميس، رئيس مركز ومدينة دمنهور، بالسلوك الحضاري لأبناء دمنهور، الذين شيعوا الفقيد، في جنازة تم فيها مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وذكرت مديرية الصحة بالبحيرة، فى بيان لها، أن المتوفى كان محتجز بمستشفى الصدر بدمنهور "الحجر الصحى"، بعد ثبوت إيجابيته لفيروس كورونا المستجد، وجرى تغسيله وتكفينه بمعرفة المستشفى، ونقله بسيارة إسعاف خاصة حيث تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.