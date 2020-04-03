محافظة بورسعيد عن نقل جثة متوفى بـ كورونا على سيارة ربع نقل: سنحاسب المقصرين

أصدرت محافظة بورسعيد بيانا لها اليوم، بشأن فيديو تم تداوله على صفحات "فيس بوك" لنقل جثة متوفى بفيروس كورونا على سيارة ربع نقل مكشوفة من مستشفى المبرة إلى مدافن بورسعيد.

وقالت المحافظة في بيانها "تتقدم محافظة بورسعيد بخالص العزاء لأسرة المتوفى إبراهيم حسن محمد العتر، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان"، موضحة أنه بتاريخ 31 مارس وصل إبراهيم حسن محمد العتر، يبلغ من العمر 64 عاما، إلى مستشفى المبرة للاشتباه بفيروس كورونا وتم أخذ العينات اللازمة، وظهرت نتيجة التحليل بإيجابية الحالة يوم 1 أبريل، إلا أنه توفي عصر يوم الأربعاء 1 أبريل، وقامت إدارة المستشفى والطب الوقائي باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة بدفن مثل هذه الحالة طبقا لتعليمات وزارة الصحة وتم إخطار أهله وقاموا بالتواصل بجمعية دفن الموتى الذي قوبل طلبهم بالرفض من قبل الجمعية لأن المتوفى له شروط خاصة عند النقل والدفن إلا أنهم قاموا بالتواصل مع أحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة بورسعيد لتوفير عربة دفن للموتى، وقد قام النائب بتوفير عربة ربع نقل لنقل الجثمان.

وتولت محافظة بورسعيد بالتنسيق مع وزارة الصحة، تجهيز عربة بدفن الموتى خاصة بحالات فيروس كورونا والاتصال برقم التليفون 0663254111 وكذلك تم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي بتخصيص عربة أخرى لدفن الموتى لحالات كورونا بجمعية دفن الموتي.

وأكدت محافظة بورسعيد أنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد جمعية دفن الموتى وأي جهة يثبت تقصيرها، مهيبة بجميع المواطنين الترابط والتماسك وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبارات أخرى في مثل هذه الظروف الاستثنائية للخروج من هذا الأمر بأقل الخسائر، لتجنب حدوث هذه المواقف، ويهيب محافظ بورسعيد بجميع المواطنين في حالة حدوث أي حالة مشابهة الاتصال بغرفة عمليات المحافظة على الأرقام3222997 - 3222945.