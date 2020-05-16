مصادر: مطار مرسى علم استقبل نحو 7 آلاف عالق مصري منذ بداية أزمة كورونا

كشفت مصادر مطلعة بمطار مرسى علم الدولي، أن المطار برئاسة هاني عقاب رئيس مجلس إدارة شركة أيامك للمطارات، والمهندس حسام الخرافي الرئيس التنفيذي للمطار، استقبل حوالي 7 آلاف عالق مصري، قادمين من مختلف دول العالم، وذلك خلال أقل من 60 يوم، ومع بداية أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكشفت المصادر، أن المطار منذ إنشائه حتى الآن، لم يستقبل مثل هذا الكم الهائل من أعداد المسافرين، خلال فترة قصيرة، وهو ما يؤكد نجاح المطار في هذا الاختبار الصعب.

ولفتت المصادر، إلى أن جميع قيادات المطار، وفي مقدمتهم طارق تبان زاده مدير مطار مرسى علم الدولي، تقوم بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتقديم أفضل خدمة ممكنه لعملاء المطار من العالقين والعائدين المصريين، منذ لحظة وصولهم، حتى لحظة خروجهم الي القرى السياحية المخصصة للإقامة لهم خلال فترة الحجر الصحي، التي تصل إلى 14 يوما طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

يذكر أنه يتم إنهاء إجراءات وصول العالقين المصريين، بمعرفة أطباء الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، تمهيدا لنقل جميع الركاب القادمين إلى المناطق المخصصة لعزلهم 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكان عماد إمام مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة إيماك للمطارات، أعلن أن قيادات المطار يبذلون بالغ جهَدهم، بالتعاون مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، لتقديم أفضل خدمة مميزة لجميع العائدين خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.